На КАМАЗе обсудили противодействие БПЛА и готовность заводов и укрытий

Противойдействие беспилотникам, а также готовность объектов и укрытий обсудили сегодня на внеочередном заседании антитеррористической комиссии ПАО «КАМАЗ». Провел его генеральный директор предприятия Сергей Когогин, сообщили в пресс-службе автогиганта.

С докладом перед членами комиссии выступил заместитель гендиректора по безопасности Сирень Галиакберов. Он сообщил, что в компании приняты регулярные и дополнительные меры противодействия террористическим атакам.

Затем руководители заводов и направлений сообщили о готовности промышленных объектов и укрытий.

В заключение Когогин призвал усилить работу в данном направлении, организовать проверки и тренировки и проводить беседы с сотрудниками, посвященные мерам безопасности, в том числе предотвращению распространения фейков и паники.

Сегодня утром, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Позднее руководитель республики рассказал о принятых мерах и призвал татарстанцев не поддаваться панике.