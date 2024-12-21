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На КАМАЗе обсудили противодействие БПЛА и готовность заводов и укрытий
Противойдействие беспилотникам, а также готовность объектов и укрытий обсудили сегодня на внеочередном заседании антитеррористической комиссии ПАО «КАМАЗ». Провел его генеральный директор предприятия Сергей Когогин, сообщили в пресс-службе автогиганта.
С докладом перед членами комиссии выступил заместитель гендиректора по безопасности Сирень Галиакберов. Он сообщил, что в компании приняты регулярные и дополнительные меры противодействия террористическим атакам.
Затем руководители заводов и направлений сообщили о готовности промышленных объектов и укрытий.
В заключение Когогин призвал усилить работу в данном направлении, организовать проверки и тренировки и проводить беседы с сотрудниками, посвященные мерам безопасности, в том числе предотвращению распространения фейков и паники.
Сегодня утром, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Позднее руководитель республики рассказал о принятых мерах и призвал татарстанцев не поддаваться панике.
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