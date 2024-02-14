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На «Игры будущего» продано почти три четверти билетов
Уже 73% билетов на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проданы. Всего же планируется реализовать 80 тыс. билетов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Утром мы проводили штаб. На сегодняшний день реализовано 73% билетов. Распроданы уже все на некоторые дисциплины. Призываю тех, кто хочет посетить соревнования, покупать билеты, пока на них держится сравнительно небольшая цена», — посоветовал спикер.
Министр напомнил, что Kazan Expo примет больше всего дисциплин «Игр будущего». Будут задействованы и несколько площадок внутри Казани.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.
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