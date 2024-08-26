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На «Гонке героев» в Менделеевске собрали полмиллиона рублей в поддержку Курска
Во время проведения Чемпионата по гонкам с препятствиями «Гонка героев» в Менделеевске было собрано 475 тыс. рублей для помощи пострадавшим жителям Курской области. Такие цифры озвучил глава района Радмир Беляев. Напомним, 24 августа на площадке был организован гуманитарный штаб в поддержку данного российского региона.
«Гонка Героев еще раз показала нашу сплоченность и единство. Множество людей подходили, сканировали куар-код и перечисляли деньги для пострадавших мирных жителей Курской области. День прошел под общей идеей «Гонка Героев. Менделеевск. В поддержку Курска». Благодарю каждого, кто откликнулся на наш призыв», – обратился Беляев к жителям.
Как ранее сообщал «Татар-информ», Менделеевский район отправил 3 тонны гуманитарного груза в Курскую область. К сбору подключились предприятия, организации, учреждения, предприниматели, инициативная группа «Мы вместе», активисты и просто неравнодушные жители района. Они собрали все необходимое для соотечественников: продукты питания, воду, бытовые предметы, средства гигиены.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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