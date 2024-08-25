«Гонка героев» в Менделеевске собрала 10 тыс. человек из России, Южной Кореи и Китая

В субботу, 24 августа, Менделеевск поставил новый рекорд, собрав более 10 тыс. гостей на соревнования по гонкам с препятствиями — «Гонку героев».

Федеральный проект проводился в малом городе в третий раз и побил все рекорды по числу участников и гостей. Впервые Менделеевск принял гонку в 2022 году и стал первым малым городом, устроившим такое мероприятие. Тогда на старт заявилось чуть больше тысячи участников, в 2023 году их было уже 1500, а в нынешнем — уже 3,1 тыс. из разных регионов страны, государств СНГ, Южной Кореи и Китая.

В этом году организаторы добавили к традиционному прохождению полосы препятствий особый формат «Битвы эпох», который позволил каждой команде проявить фантазию и примерить любой литературный или кинообраз. Так, запомнилась команда «Русские красавицы», подъехавшая к площадке на телеге.

Выделились и «Викинги» из Москвы, которые прибыли в Менделеевск в полном тематическом обмундировании, а также команда «Древние греки и боги», прошедшие все испытания в белых тогах, платьях и с увенчанными лавровыми венками головами. Были здесь и китайские красавицы, и лучницы, и амазонки, и 33 богатыря, и целая сборная Хогвартса с Гарри Поттером и профессором Дамблдором.

«Мы хотели показать красоту традиций, культуры, истории. Чтобы люди приезжали не просто преодолевать полосу препятствий, а заряжались особой энергетикой, еще раз почитали учебники истории, погрузились в атмосферу той или иной эпохи и принесли эту красоту, культуру на площадку соревнований», — объяснил смысл новации глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

Тематику «Битвы эпох» поддерживали не только костюмированные забеги. Сама 10-километровая полоса из 38 препятствий также была особенной. Участники преодолевали «Лианы Джуманджи», «Пик Коммунизма», «Змиев вал», «Черную пирамиду Гизы», «Берлинскую стену», «Лабиринт Минотавра» и другие испытания. Многие испытания прошли на воде, поэтому на финише всех окатывали водой из пожарной машины титульного партнера гонки — компании «Фламакс».

Атмосферу «Битвы эпох» поддерживали и в фан-зоне, где в течение дня шли ремесленные мастер-классы.

А на церемонии открытия в Менделеевске дали старт эстафете семейного огня. Семьи района и работники градообразующего предприятия вместе зажгли факелами большой семейный очаг, частичку огня которого каждый мог забрать домой. Церемонию приурочили к Году семьи, который объявлен в России по решению Президента страны Владимира Путина.

Поэтому и активности сделали семейными: рядом с площадкой разбили кемпинг, где расположились для вечерних песен у костра обитатели 100 палаток.

Всего в чемпионате приняли участие 234 корпоративные команды, которые представили крупнейшие предприятия республики.

На старт вышли и команды АО «Аммоний». Топ-менеджмент комплекса предстал в образах пионеров. Основная борьба в тройке лидеров «Гонки героев» традиционно разворачивается между командами ГК «Азот», в которую входит и менделеевский «Аммоний».

«На нашем внутреннем чемпионате по традиции на трассе разворачивается борьба между двумя командами, которые за годы участия в спортивных мероприятиях ГК „Азот“ стали уже почти профессиональными спортсменами. Это приятная тенденция, что спорт становится, как это модно сейчас говорить, нормой жизни у наших сотрудников. У нас профессионалы не только своего дела, химии, но и спорта», — заметил со сцены генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

По итогам корпоративных забегов тройку лидеров составили команда Казанского вертолетного завода, команда «Аммоний спорт» и КАО «Азот» из Кемерово.

«Сегодня на утренней планерке у Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова я сказал, что приехало более 3 тыс. участников, свыше 100 предприятий выставили своим команды, и сегодня у нас в Татарстане, в Менделеевске большой праздник. Он передавал всем участникам, гостям нашей республики огромный пламенный привет. Чтобы сегодня победили сильнейшие», — заявил со сцены заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

На старт вышла и команда «Бондюжская дружина» во главе с Радмиром Беляевым. Трассу он преодолевал и в прошлом году. Теперь же компанию ему составили депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин и другие.

По решению главы района Радмира Беляева на площадке «Гонки героев» развернул работу штаб помощи Курской области. Мероприятие прошло под общей концепцией «Гонка героев. Менделеев. Поддержим Курск». В фан-зоне работал шатер, куда можно было принести вещи и продукты питания, а волонтеры разъясняли, как по QR-коду можно перечислить средства пострадавшим мирным жителям Курской области.

«„Гонка героев“ — это наше традиционное событие. В этом году мы не могли его провести без поддержки мирных жителей Курской области. Поэтому на самой площадке гонки будет развернут штаб гуманитарной помощи. Мероприятие пройдет под общей идеей поддержки Курской области», — пояснил глава района Радмир Беляев.

Вечернюю программу организаторы превратили в большой рок-концерт. На сцену вышли кавер-группа «Краш» из Набережных Челнов, коллектив «Свет и тени», казанские коллективы «PROSTOЯ» и Lazy Days Band. А в 21.00 началось выступления ожидаемого хедлайнера — трибьюта группы «Король и Шут». Музыканты прямо на сцене провели для гостей небольшую автограф-сессию.

В эти дни Менделеевск уже готовится к следующим событиям — в сентябре город примет международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». Его проведут во второй раз в память о «бондюжском» (менделеевском) этапе жизни Бориса Пастернака. Ожидается, что на сцену малого города выйдут заслуженная артистка России Нина Шацкая, известные артисты Сергей Алдонин и Екатерина Волкова.