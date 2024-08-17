Из Менделеевска в Курскую область отправлены 3 тонны гумпомощи

Жители Менделеевского района, предприятия и организации, а также бизнесмены и активисты инициативной группы «Мы вместе» отправили в Курскую область гуманитарную помощь общим весом 3 тонны.

Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут переданы вода, средства гигиены, бытовая химия, медицинские препараты, продукты питания.

«Жестокость, с которой столкнулись жители Курской области, для нас не чужая беда. Это наши люди, страна. Гуманитарная помощь не столько важна, сколько сам факт поддержки. Жители пострадавших районов должны чувствовать, что страна вместе с ними», — обратился к присутствующим глава района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за неделю Татарстан отправил 80 тонн гуманитарной помощи Курской области. Как заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов, работа будет продолжена и дальше.