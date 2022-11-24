На главной новогодней елке в Казани частично включили подсветку

В Казани частично включили подсветку на главной новогодней елке, которую продолжают устанавливать на площадке около центра семьи «Казан». Разными цветами переливаются четыре верхних яруса праздничного дерева.

Напомним, к установке новогодней елки в Казани приступили 27 октября. Как и годом ранее, ее украсит светящийся купол, состоящий из 1280 лампочек. Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что установка новогодней елки перед «Чашей» обойдется Казани в 14,8 млн рублей. Завершить работы, согласно тендеру с сайта госзакупок, планируется 20 декабря.

Сегодня также стало известно, что праздничные конструкции начали устанавливать на территории Казанского Кремля, где в этом году впервые проведут для детей новогоднюю елку.