У центра семьи «Казан» приступили к установке новогодней елки

Фото: Комитет внешнего благоустройства

На площади перед центром семьи «Казан» в столице Татарстана появились ямы – как объяснили в Комитете внешнего благоустройства, это начало работ по установке новогодней центральной елки.

«Этим утром рабочие приступили к бурению ям под опоры крепления светодинамического шатра. <…> Если вы ждали знака, что уже можно доставать гирлянды, то, кажется, это он», – сообщает КВБ. Главную новогоднюю елку в Казани всегда начинают устанавливать рано, крайний срок старта работ – 1 ноября. Это необходимо, чтобы успеть завершить работы в срок, уточнили «Татар-информу» в комитете.

«Сияющий купол» над елкой, состоящий из 1280 лапочек», крепится к 32 опорам, установка которых и ведется в данный момент. Именно эти опоры появятся первыми на праздничной площадке.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что установка новогодней елки перед «Чашей» обойдется Казани в 14,8 млн рублей. Завершить работы, согласно тендеру с сайта госзакупок, планируется 20 декабря.