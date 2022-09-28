Установка новогодней елки перед «Чашей» обойдется Казани в 14,8 млн рублей

На установку новогодней елки перед «Чашей» и ее украшение из бюджета Казани направят 14,8 млн рублей, согласно тендеру с сайта госзакупок.

В документах сказано, что помимо монтажа самой елки рабочим предстоит повесить на нее световые шары и гирлянды, а также светомузыкальную инсталяцию «Шатер». После этого площадку и опасные зоны за ее территорией оградят забором.

Работы начнутся с 24 ноября и продлятся до 20 декабря. Новогодняя елка простоит до 20 января следующего года, после чего подрядчик должен будет ее убрать до 15 февраля.