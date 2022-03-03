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Ру Тат
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Общество
3 марта 2022  10:56

На фасаде ТЦ в Казани появился триколор со словами поддержки спецоперации на Украине

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На фасаде ТЦ в Казани появился триколор со словами поддержки спецоперации на Украине
скриншот видео

Вчера вечером на фасаде торгового центра «Тандем» в Казани появилась видеопроекция российского триколора со словами поддержки спецоперации на Украине. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На развевающемся флаге было написано «Za Россию! Zа Родину! Zа правду!», где Z ассоциируется с символом, нанесенным на военную технику, участвующую в специальной операции по защите Донбасса.

Пользователи соцсетей оценили инициативу, отметив, что «люди всегда будут за родную землю, где выросли и живут», «Я считаю, что нужно поддерживать наших солдат, как можем».

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса.

#признание ДНР и ЛНР #спецоперация
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