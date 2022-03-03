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Общество
3 марта 2022  10:28

Минобороны объяснило, что означают символы Z и V на российской военной технике

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Минобороны России объяснило, что означают белые буквы Z и V, нанесенные на военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Instagram.

Так, Z можно расшифровать как «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее народные республики обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. Для защиты населения Донбасса Россия запустила специальную военную операцию.

#признание ДНР и ЛНР #спецоперация
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