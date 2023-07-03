На этой неделе в Татарстане ожидается аномальная жара до +35 градусов

Под воздействием западного антициклона на этой неделе в Татарстане установится аномально жаркая и сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 4 июля, на крайнем востоке республики местами еще пройдут кратковременные дожди — там сохранится влияние уходящего атмосферного фронта. На остальной территории региона осадки маловероятны. Вместе с тем столбики термометров не поднимутся выше 31 градуса тепла.

Однако в среду и четверг, 5 и 6 июля, в дневные часы воздух будет прогреваться до +27, +33 градусов. По ночам жара будет спадать — прогнозируется от 12 до 18 градусов выше нуля. Осадков при этом не ожидается.

В дальнейшем, согласно предварительным данным метеорологов, вплоть до конца текущей недели на территории Татарстана сохранится жаркая погода с дневными температурами от +30 до +35 градусов. Осадки останутся всё так же маловероятны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе могут ввести режим ЧС из-за засухи. Из-за риска лесных пожаров в республике на неделю объявили штормовое предупреждение. До этого синоптики уже обещали сухой июль, который будет на один градус теплее климатической нормы.