В Татарстане на этой неделе могут ввести режим ЧС из-за засухи

На этой неделе в Татарстане планируют ввести режим ЧС из-за засухи. В целом по республике наблюдается почвенная и атмосферная засуха. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В течение прошлой недели собирали информацию от Гидрометцентра. В районах отмечается где-то почвенная, а где-то атмосферная засуха. Все эти негативные явления прослеживаются по всей республике», — сказал глава Минсельхозпрода.

Он добавил, что в июне в Татарстане при норме 60 миллиметров в среднем выпало всего 15 миллиметров осадков. Режим ЧС, по мнению министра, положительно скажется на хозяйствах, которые застраховали посевы. «В этом году много хозяйств застраховались, больше, чем в прошлом году. Режим ЧС должен повилять на какое-то возмещение. Посмотрим, что получится. Но со страховыми компаниями работать очень сложно», — заметил он.

За счет федеральных и региональных программ ежегодно в Татарстане мелиорируется 3–4 тыс. гектров, отметил Зяббаров. «Удовлетворяем все заявки, которые поступают по мелиорации. Здесь большая государственная поддержка. Субсидируются затраты на оборудование, прокладку водопровода, строительство плотин. К сожалению, не все пока готовы инвестировать свои средства в это направление, несмотря на большую государственную поддержку», — заключил он.