Из-за риска лесных пожаров в Татарстане на неделю объявили штормовое предупреждение

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ вновь продливает штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории РТ.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов сохранится в РТ в период с 4 по 10 июля 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году впервые штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов было объявлено с 13 по 20 апреля.