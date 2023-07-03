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Из-за риска лесных пожаров в Татарстане на неделю объявили штормовое предупреждение
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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ вновь продливает штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории РТ.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов сохранится в РТ в период с 4 по 10 июля 2023 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году впервые штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов было объявлено с 13 по 20 апреля.
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