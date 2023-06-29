Синоптики обещают сухой и теплый июль в Татарстане

В следующем месяце средняя температура воздуха в Татарстане будет на 1 градус превышать климатическую норму. Сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, норма по Казани составляет 20,5 градуса и 19,9 — по республике.

Кроме того, в июле вновь ожидается недобор осадков. «Месячное количество осадков ожидается ниже климатической нормы (норма по Казани 63 мм, по Татарстану 56 мм)», — отмечается в сообщении.

Ранее «Татар-информ» предупреждал о 33-градусной жаре в Татарстане в последний день июня.