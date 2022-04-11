На этой неделе Минмол РТ организует культурные мероприятия для переселенцев из Донбасса

На этой неделе Министерство по делам молодежи РТ начнет проводить культурные мероприятия для молодых людей, которые проживают в местах временного размещения переселенцев из Донбасса. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала замглавы ведомства Алла Кондратьева.

«Волонтеры культуры вышли с инициативой проводить мероприятия. Сейчас оказывается содействие республикой по трудоустройству и устройству детей в школы и детские сады для переселенцев. Остается вопрос о досуге. Речь идет о концертах и мастер-классах для детей», — сообщила собеседник агентства.

Ранее, 3 апреля, в Татарстан прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкционные ограничения против России.

При этом Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении спецоперации пользоваться информацией только из российских официальных источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.