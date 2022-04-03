«Мама, мы все живые»: Как Татарстан встречал вынужденных переселенцев из Украины

Вечером воскресенья в Казань на центральный железнодорожный вокзал прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса и из регионов Украины. Их встречали сотни волонтеров, сотрудники МЧС и силовики. О том, как их приняли в Татарстане и что люди рассказали о последних днях в родном городе – в репортаже «Татар-информа».

Татарстан встретил второй поезд семей вынужденных переселенцев из Донбасса и регионов Украины Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этим вечером Татарстан встретил второй поезд семей вынужденных переселенцев из Донбасса и регионов Украины. На перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков и МЧС. Всего на поезде прибыли 484 человека, 112 из них – дети. Многие пассажиры – люди преклонного возраста, некоторые ограничены в движении.

Спасатели вместе с волонтерами помогали семьям перетаскивать вещи и сопровождали людей до автобусов. Помимо сумок и рюкзаков, некоторые беженцы взяли с собой домашних животных: один мужчина нес на руках собачку породы чихуахуа, а мать с дочерью привезли сразу троих котов: Тайсона, Тимофея и Симбу. Женщины признались – это все, что удалось спасти из родного дома, но они рады уже тому, что все остались живы.

Страх за свою жизнь и за жизнь своих близких, неизвестность, отсутствие воды, продуктов питания, электричества и приготовление еды на улице прямо под обстрелами на свой страх и риск – остались для них в прошлом. Люди не переставали говорить «Спасибо» за теплый прием.

На перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков и МЧС Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мама, мы все живые»

Переселенцы выглядели крайне растерянно, некоторые недоверчиво оглядывались по сторонам, словно не зная, как реагировать на происходящее – встречающих было много. Но готовились к их приезду основательно – все работало, как слаженный механизм.

Волонтеры брали людей под руку прямо на выходе из вагона, помогали им с сумками, кому нужно – предоставляли коляски, а затем провожали прямо до дверей автобуса. Там прибывших сверяли по спискам, укладывали их вещи в багажное отделение и рассаживали всех по местам. Как только автобус оказывался заполнен, он тут же отправлялся в путь.

И все-таки некоторые из прибывших согласились остановиться на минутку и пообщаться с журналистами, чтобы рассказать о том, что же заставило их покинуть родные края, оставить квартиры, дома, отказаться от привычного уклада жизни и приехать в неизвестный для них Татарстан.

Супруги из Мариуполя поделились, что поездка для них прошла удачно: в России их встретили очень дружелюбно, оказали помощь. По словам супругов, обстановка в Украине сейчас очень тяжелая, мирные жители вынуждены сидеть в подвалах, их дома разрушены, сами они потеряли две квартиры и частный дом – все сгорело в результате обстрелов.

Всего на поезде прибыли 484 человека, 112 из них – дети Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пережили авиаудар в театре, меня засыпало. Выбрался, семью спас, ушли в бункер. Люди местные помогли, две недели жили там, потом с горем пополам вырвались. Российские солдаты во всем помогали: по поводу еды, по поводу воды, по поводу всего. Мариуполь, большой привет. Держитесь, кто не выехал. Мама, мы все живые», – обратился мужчина к родным и знакомым, оставшимся в Украине, через объективы телекамер.

«Город разбомбили, а мы остались без жилья»

Вынужденных переселенцев из Мариуполя в поезде оказалось немало. О последних днях в городе они вспоминают со слезами на глазах. Многие в Россию едут целыми семьями и с минимальным багажом. Некоторые до сих пор не знаю о судьбе своих родных.

«Трехкомнатную квартиру потеряли, все сгорело, разбили. Дом тоже разбили, сгорел. Ничего не осталось. Вот наши сумки – это все. И то половину нам люди дали, чтобы одеться, покушать. Без жилья, без ничего остались. Город разбили», – рассказал пожилой житель того же Мариуполя. В Казань он прибыл с женой.

Помимо сумок и рюкзаков, некоторые беженцы взяли с собой домашних животных Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оказалось, что супруги приехали в Татарстан не просто так, здесь у них живут родственники. С ними они были на связи по телефону все это время, сообщали о своих передвижениях. Одна из родственниц приехала встретить их прямо на вокзал, ждала несколько часов, потому что точно назвать время прибытия поезда никто не мог. При встрече никто из них даже не пытался сдержать слез – очень боялись, что этот момент не настанет.

Еще двое супругов из Мариуполя рассказали, что доехали хорошо, проводники были очень добрыми. Им предоставили еду с водой и дали отоспаться. На вопрос о том, какая обстановка в их городе, приезжие ответили с болью в голосе.

«Это просто ужас. Разрушено все, все дома. Украинская армия все разрушила. Расстреливали своих людей, свои дома. Азовцы – это фашисты. Им приказывали убивать мирное население, разрушать весь город. Они так и сказали, что им это приказали. ВСУ особенно не хотели с Россией воевать, но их заставляли азовцы», – рассказали журналистам супруги.

Многие в Россию едут целыми семьями и с минимальным багажом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все необходимое для комфортного проживания переселенцев готово

Всех, кто приехал сегодня, разместят в казанском санатории «Ливадия» и в гостинице «Кварт». Там уже подготовлено все необходимое для их комфортного проживания – продукты питания, предметы первой необходимости. Также нуждающимся будет оказана медицинская помощь, их осмотрят врачи, в том числе и на наличие коронавирусной инфекции или хронических заболеваний.

«Это второй эшелон, сегодня привезли 486 человек. Среди них 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями. Схема уже отработанная, расселяем людей в пункты временного размещения. Им будет сразу предоставлено горячее питание, средства личной гигиены. Все организовано, автобус грузится и сразу уезжает», –рассказал журналистам первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

По его словам, пятеро человек нуждаются во врачебной помощи, поэтому их определят в больницы.

Рустам Нигматуллин: «Схема уже отработанная, расселяем людей в пункты временного размещения. Им будет сразу предоставлено горячее питание, средства личной гигиены. Все организовано, автобус грузится и сразу уезжает» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ранее Нигматуллин сообщал, что республика готова оказать помощь в трудоустройстве переселенцев. При этом вакансии открыты уже на многих предприятиях – таких в республике больше четырехсот. Что касается детей, они будут определены в школы и детские сады.

Министерство труда Татарстана поможет вынужденным переселенцам оформить положенные им выплаты – по поручению Президента России Владимира Путина им должны перечислить по 10 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый состав, который встречают в Татарстане. В ночь на субботу, 2 апреля, в Татарстан прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами с Донбасса. Всего – 502 человека, 99 из них – дети. Их разместили в санаториях «Санта» в Лаишевском районе, «Васильевский» в Зеленодольском районе, «Жемчужина» в Набережные Челнах и в общежитиях «КАМАЗ-жилбыта».