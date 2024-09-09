Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На электромобили «Атом» оформлено более 105 тыс. предзаказов, они поступили со всей России. Об этом сообщил директор по бренду, маркетингу и коммуникациям «Атома» Иван Соломин на пресс-конференции на Международном форуме Kazan Digital Week.

«Открытые предзаказы для всех желающих появились в августе прошлого года. Они продлились два месяца. За этот период получили 36 тыс. предзаказов», — рассказал спикер.

Затем предзаказы для потребителей закрыли, но оставили для бизнес-партнеров, включая кашеринговые компании, такси и компании по доставке, добавил Соломин.

Иван Соломин Фото: ©

«Большинство предзаказов из Москвы и Санкт-Петербурга, но есть из Казани, Набережных Челнов, Новосибирска, Краснодара, Владивостока, Ростова. Все крупные города нашей страны оформили», — подчеркнул он.

Спикер уточнил, что в основном предзаказы поступили от бизнес-партнеров. При этом, по его словам, 99% потребителей, которые заказали электромобиль для себя, не осуществляли возврат.

Запустить серийное производство российского электрокара «Атом» планируется в середине 2025 года.

«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный АО «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.