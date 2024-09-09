Первый кузов электромобиля «Атом» произведут в конце 2024 года

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В конце этого года планируется произвести первый кузов электромобиля «Атом» на московском автозаводе «Москвич». Об этом сообщил директор по бренду, маркетингу и коммуникациям «Атома» Иван Соломин на пресс-конференции на Международном форуме Kazan Digital Week.

«Мы создаем именно электромобиль — средство передвижения, использующее электротягу», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что запустить серийное производство российского электрокара «Атом» планируется в середине 2025 года.

«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный АО «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.