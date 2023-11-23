На Булаке в Казани появится комплекс из плавающих фонтанов

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Комплекс из 56 плавающих фонтанов появится на Булаке в Казани — конструкцию оборудуют подсветкой, а высота струи будет не менее 10 метров. Об этом замруководителя исполкома Игорь Куляжев рассказал на первом заседании городского штаба по подготовке к саммиту БРИКС.

«Выделены средства на первоочередные работы: ремонт дорог, фасадов жилых домов, а также здания Ратуши», — приводит слова Куляжева пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что к саммиту БРИКС в столице республики установят новую четырехметровую стелу. Напомним, международное событие пройдет в октябре 2024 года по предложению Президента России Владимира Путина. В столицу республики приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В преддверии форума развернутся также Игры БРИКС, на которые пригласят более 70 стран. О том, как Казань готовится к проведению мероприятий мирового масштаба, читайте в большом материале «Татар-информа».