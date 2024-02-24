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На благоустройство 22 общественных пространств в Татарстане выделят более 800 млн рублей
В Татарстане развернутся работы по благоустройству 22 общественных пространств. На формирование современной городской среды направят почти в 807 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
До 1 декабря 2024 года строительные и другие работы пройдут в том числе в парках «Прибрежный» и на набережной им.Фикрята Табеева в Набережных Челнах, на побережье Альметьевского водохранилища и на бульваре ул.Ризы Фахретдина в Альметьевском районе, в сквере «Юный Корабел» и на набережной озера Карасиха в Зеленодольском районе, на территории вокруг «Тюбетей Тауэр» в Тетюшком районе и других площадках. Также сюда входят 1-е очереди создания спортивно-кинологического комплекса по ул.Бигаш в Альметьевске и пляжа с зоной активного отдыха на реке Карле в Мещеряково Буинского района.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, какие территории будут благоустроены в Казани.
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