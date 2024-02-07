На реке Карла благоустроят первый в Буинском районе муниципальный пляж

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

В 2024 году в Буинском районе осуществят мечту местных жителей — благоустроят первый в районе муниципальный пляж. Расчистка территории уже началась. О реализации проекта стало известно во время автобусного марафона «Татарстан — республика достижений».

Создание водного объекта стало возможным благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«По итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, жители Буинского района поддержали обустройство пляжа с зоной активного отдыха на реке Карле, в деревне Мещеряково», — сообщила «Татар-информу» ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации, общественностью, письмами и контролю исполнения Гулия Ахметзянова.

Подчеркивая значимость национального проекта по благоустройству среды и инфраструктуры, глава района Ранис Камартдинов заметил, что сегодня уже даже в деревнях прокладывают тротуары.

«Я помню город, ведь я здесь вырос, каким он был и каким стал – разница видна на глазах. Сейчас даже в деревнях ходят по комфортным тротуарам, посещают уютные сельские клубы и получают достойное медицинское обслуживание. Это всё благодаря национальным проектам», — сказал он во время встречи с участниками марафона «Татарстан — республика достижений».

Помимо этого, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроена Центральная площадь Буинска.

Обновление парка стартовало два года назад. Сегодня территорию украшает сухой фонтан, памп-трек и скейт-площадка для молодежи, удобные беседки для отдыха, обновлены внутренние тропинки, установлены скамейки, сделан пристрой у сцены для артистов, оборудованы детская и спортивная площадки. На благоустройство было выделено более 23 млн рублей. Центральный парк является любимым местом отдыха горожан, поэтому местные власти стремятся к постоянному повышению уровня комфорта территории.

Ранее в Буинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» прошла реконструкция моста через реку Карла. Искусственное сооружение расположено на 1,1 км автодороги Казань — Ульяновск — Кондитерская фабрика.

Подробнее читайте в материале: «Благодаря нацпроектам даже на селе ходят по тротуарам»: Буинск принял автобусный марафон».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.