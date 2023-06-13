Озеро Чайковое, сквер корабелов и набережные: какие места для отдыха обновят в Татарстане

На брифинге в Доме Правительства РТ рассказали, какие объекты вошли в список на следующий год и как выполняется программа в этом году

Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Приятно, что Татарстан стал родоначальником федерального проекта»

Программа обновления территорий началась в Татарстане в 2015 году. Главным условием было, чтобы жители республики сами выбирали места благоустройства. Тогда в парках и скверах татарстанцы участвовали в общественных обсуждениях.

С 2018 года движение приобрело федеральный масштаб и стало частью национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас за такие проекты голосуют все жители России.

«Приятно осознавать, что именно Татарстан стал родоначальником федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Минстрой России высоко оценил наш двухлетний опыт и предложил транслировать его на всю страну. Регламенты и механизмы вошли в федеральные стандарты по благоустройству», – заявил на брифинге министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Сейчас вовсю идут работы по объектам, которые выбрали жители Татарстана в прошлом году. Благоустраивается 60 общественных пространств, для этого из бюджета направлено 2,3 млрд рублей. Всего же с 2015 по 2022 годы в республике новый облик получили 367 общественных пространств. Общая сумма вложений составила почти 19 млрд рублей.

Общественные территории также благоустраиваются в рамках конкурса малых городов, который проводится с 2018 года.

«Накопленный к этому моменту опыт позволил республике стать одним из регионов лидеров по числу выигравших проектов. За пять лет гранты из федерального бюджета на сумму 2,7 млрд рублей получили 40 проектов Татарстана, в том числе 8 объектов в 2023 году на сумму почти 700 млн рублей», – подчеркнул Айзатуллин.

За три года в Татарстане отремонтировано почти 3,4 тыс. придомовых территорий на общую сумму около 25 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году обустраивается 1 тыс. дворов на сумму 9 млрд рублей

Татарстанцы выбирали не только общественные пространства, но и придомовые территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в приоритетном порядке. В онлайн-голосование попали 267 общественных территорий во всех муниципалитетах Татарстана, а также 2,1 тыс. дворов.

Министр напомнил, что программа «Наш двор» в республике началась в 2020 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Всего за три года отремонтировано почти 3,4 тыс. придомовых территорий на общую сумму около 25 млрд рублей. В этом году обустраивается еще почти 1 тыс. дворов на сумму 9 млрд рублей.

«Комфортная среда – будь то парк, набережная, сквер или двор влияет на качество жизни, поэтому жители традиционно участвуют в голосовании. При этом их вовлеченность растет с каждым годом. Так, в 2021 году свои голоса отдали почти 171 тыс. человек, в 2022 году – 207 тыс. татарстанцев, а в 2023 году – 363 тыс. жителей республики», – заявил Айзатуллин.

Татарстанцы выбирали не только общественные пространства, но и придомовые территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в приоритетном порядке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Часть рынка на Лаврентьева в Казани будет ликвидирована

Председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов подробнее рассказал о предстоящих работах в столице Татарстана.

«Всего жители могли выбрать из 30 общественных пространств Казани, на третьем месте расположился “свой вариант” – почти 12 тыс. казанцев вписали свои предпочтения, что помогает нам увидеть потенциальные для благоустройства территории», – сообщил Саляхутдинов.

Как пример он привел, жителей «Солнечного города», которые в прошлом году активно голосовали за свой микрорайон. Благодаря этому в этом году рядом с жилым массивом будет создан сквер.

В этом году для благоустройства выбрано озеро Чайковое

По итогам онлайн-голосования в этом году для благоустройства выбрано, например, озеро Чайковое. По словам представителя Казани, благоустройство территории «позволит добиться проницаемости квартала» от улицы Чуйкова до Лаврентьева.

Планируется преобразовать рыночную площадь на Лаврентьева. Саляхутдинов рассказал, что часть рынка ликвидируют. «Там будет проход к озеру. Сейчас рынок мешает транзиту людей. Работа над этим проектом начнется в следующем году», – уточни он.

На бульваре Серова благоустроят водоем. В 2023 году будет благоустроена часть западной половины бульвара

Сотрудник мэрии также рассказал, что в Казани благоустроят 60 дворовых территорий. В Авиастроительном и Ново-Савиновском, а также в Вахитовском и Приволжском районах в лидеры вышли 17 дворов, в Советском – тоже 17 дворов, а в Кировском и Московском – 16 придомовых территорий.

Отдельно Саляхутдинов остановился на бульваре Серова – здесь благоустроят водоем. «Напомню, что это было местом сбора сточных вод с выпусками ливневой канализации. В 2023 году будет благоустроена часть западной половины бульвара, примыкающей к спорткомплексу для людей с ограниченными возможностями здоровья», – сообщил он.

Всего с 2015 по 2022 годы в республике новый облик получили 367 общественных пространств Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сквер «Юный корабел» и пирс на воде в Зеленодольском районе

В ближайшем будущем в Зеленодольске появится сквер «Юный корабел». Площадь расположена в центре микрорайона Мирный и связывает парк «Березовая роща» с парком Алтынова. Именно вторая очередь благоустройства стала победителем голосования, рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Зеленодольск в народе называют городом корабелов. Здесь успешно работает одно из крупнейших судостроительных предприятий нашей страны – завод имени Горького. А в скором времени, в Зеленодольске появится сквер “Юный корабел”», – заявил Афанасьев.

Кроме того, в парке «Леском» на берегу озера Карасиха в поселке Васильево установят пирс на воде и сделают прогулочную зону. «Уникальная планировка парка позволяет проводить здесь как аутентичные мероприятия, так и спортивные состязания, молодежные фестивали. Уже сегодня это одно из любимых мест отдыха жителей и гостей поселка», – подчеркнул глава района.

Он также отметил, что 26 августа в парке «Леском» планируется празднование 330-летнего юбилея поселка Васильево.

Победителями в Набережных Челнах стали парк «Прибрежный» и набережная имени Табеева

В Альметьевске, Чистополе и Челнах благоустроят набережные

Победителями в Набережных Челнах стали парк «Прибрежный» и набережная имени Табеева, рассказала директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина.

«По итогу работы над этими пространствами, а возможно это будет не год и не два, мы получим единую пешеходную связку по зеленой прекрасной части города», – отметила она.

В Чистополе благоустроят набережную реки Кама «Наречье»

В Чистополе благоустроят набережную реки Кама «Наречье». Голоса за этот объект отдали свыше 5 тыс. татарстанцев.

«Мы ежегодно двигаемся по таким зонам и, с учетом закрытия границ, люди начали смотреть на отдых у воды в городах, и набережная в Чистополе будет тоже привлекать туристов», – заявила Зиннатуллина.

В Альметьевске благоустроят водохранилище и городское озеро

Еще одним «водным» объектом стало благоустройство Альметьевского водохранилища и городского озера в Альметьевске.

«Это супер-комплексный проект, потому что в него включен и работы на старом русле Степного Зая, и, я думаю, что через несколько лет Степной Зай будет именно в том виде, который необходим горожанам», – подчеркнула директор фонда.

В Нижнекамске планируется благоустроить два пешеходных променада: в 27-м микрорайоне от парка нефтехимиков до улицы Чулман, а также на улице Менделеева. Кроме того, в городе обновят сквер на улице Тукая.

«Вложения в такой тип инфраструктуры как улицы, а не парки, дают больший экономический эффект. Потому что сразу начинают меняются бизнесы, предприниматели с большей скоростью включаются в работу по единому дизайну, поэтому Нижнекамск будет прекрасным примером для других городов», – отметила Зиннатуллина.

Она добавила, что более подробно ознакомиться со всеми общественными пространствами, которые победили в конкурсе можно на сайте.