На Баумана состоялось шествие гармонистов — участников фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!»

Фото: © Гелюза Ибрагимова/ «Татар-информ»

Традиционное шествие гармонистов в День Республики и День города по улице Баумана в Казани возглавила заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

«Я безумно рада, это большая гордость! Звуки гармони в душе каждого татарина, они у нас в крови. Здесь собрались самые талантливые гармонисты Татарстана. Мало того, наши татары из других регионов приехали со своими гармонями. Это очень красиво! Улица Баумана полна людей, все улыбаются. Пусть всегда с нами будет песня, будем так же общаться, творить», — пожелала певица.

Участники шествия — гармонисты, артисты фольклорных коллективов — прошли от часов на улице Баумана до Казанского кремля. Они также делали остановки, чтобы собрать вокруг себя желающих потанцевать под татарскую гармошку.

Рашид Загиров для участия в фестивале приехал из города Сочи на собственной машине.

«Каждый год приезжаю на этот фестиваль. На гармони играю с 5-6 лет. Научился сам. Когда участвую в параде, душа так радуется, даже слов не подобрать», — поделился музыкант.

Фото: © Гелюза Ибрагимова/ «Татар-информ»

Гармонист из Тюмени Гаяз Габдуллин инструмент освоил в четвертом классе.

«Сначала играл „Әпипә“, потом выучил и другие песни. Мы в молодости с гармонью проходили по улицам, шли в клуб. Так, по всей деревне собирали жителей. Нас было много. Поливали полы клуба, чтобы не поднималась пыль, и танцевали. Участие в этом фестивале — большое счастье, радость, очень весело. Я участвую каждый год, нашел много друзей», — рассказал Гаяз Габдуллин.

На территории Казанского Кремля гармонисты встретили Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель республики посетил фестиваль татарской культуры «ДәртФест», который проходит на территории музея-заповедника, а также оценил новый музей в Спасской башне.