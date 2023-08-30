Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов посетил фестиваль татарской культуры «ДәртФест» в Казанском Кремле
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил VI фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест», который проходит сегодня, в День республики и День города, на территории Казанского Кремля. Руководителя республики сопровождал министр по делам молодежи Ринат Садыков.
Рустам Минниханов осмотрел различные локации: побывал на ярмарке продукции народных художественных промыслов и поинтересовался у мастеров, как идет торговля, сфотографировался с юными гостями праздника – дети вручили ему подарок в виде рисунка с видом на Казанский Кремль.
В рамках фестиваля организованы концерт молодых татарстанских музыкантов, театральные показы от студии «Апуш», выступления коллективов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», модные показы национальной татарской одежды, а также творческая мастерская «CАФ радио» и «Шаян ТВ», передает пресс-служба руководителя республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»