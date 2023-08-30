Минниханов посетил фестиваль татарской культуры «ДәртФест» в Казанском Кремле

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Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил VI фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест», который проходит сегодня, в День республики и День города, на территории Казанского Кремля. Руководителя республики сопровождал министр по делам молодежи Ринат Садыков.

Рустам Минниханов осмотрел различные локации: побывал на ярмарке продукции народных художественных промыслов и поинтересовался у мастеров, как идет торговля, сфотографировался с юными гостями праздника – дети вручили ему подарок в виде рисунка с видом на Казанский Кремль.

В рамках фестиваля организованы концерт молодых татарстанских музыкантов, театральные показы от студии «Апуш», выступления коллективов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», модные показы национальной татарской одежды, а также творческая мастерская «CАФ радио» и «Шаян ТВ», передает пресс-служба руководителя республики.