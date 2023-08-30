На фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» в Казань приехали татарские коллективы из 30 регионов

Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

В Казань для участия в XXXVIII Республиканском фестивале народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!») приехали 700 музыкантов — представителей татарских творческих коллективов из 30 регионов страны. Об этом на празднике заявил заместитель Премьер-министра РТ — председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Летом мы с большим размахом провели Сабантуй во всех областях, районах, селах. Сейчас близится к концу осенняя страда. Татары всегда своим трудом создавали себе благополучную жизнь, добывали хлеб, строили дома, и всегда умели благодарить друг друга. В День Республики, день города мы каждый год собираем коллективы из разных регионов, организуем большой фестиваль. Сегодня в фестивале участвуют 700 соплеменников из 30 регионов. Спасибо вам за то, что преданы родной культуре, любите Казань, Татарстан как духовную родину, родную землю, и что приехали на наш праздник», — обратился Василь Шайхразиев к участникам фестиваля.

Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

Руководитель «Милли шура» вручил подарки — гармони-тальянки творческим коллективам, ведущим деятельность под эгидой Всемирного конгресса татар. Были награждены народный ансамбль тальянистов «Хәзинә» Дюртюлинского района Республики Башкортостан, ансамбль гармонистов «Гармоника» Балтасинского района РТ, ансамбль гармонистов «Чүпрәле егетләре» Дрожжановского района РТ, Татаро-башкирский культурный центр города Ростов-на-Дону, ансамбль гармонистов «Баламишкин» Кукморского района, ансамбль гармонистов «Чулман моңнары» Рыбнослободского района РТ, ансамбль «Әмир тальянчылары».