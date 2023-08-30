Минниханов оценил новый музей в Спасской башне Казанского Кремля

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня побывал в Спасской башне Казанского Кремля, где после ремонта открылся музей, посвященный фортификации крепости и самой башни на разных исторических этапах. Оценить его вскоре смогут все желающие жители и гости города.

В музее можно узнать, какой была Спасская башня в определенные периоды времени, начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день.

В создании музея принимали участие сотрудники Института археологии им.Халикова. Экспозиция включает в себя более сотни предметов, среди которых элементы вооружения, архитектуры, строительные материалы. Дополняют ее видеопроекции и информационные блоки на сенсорных экранах, где представлен большой объем информации в текстовом, картографическом, графическом формате и средствами 3D-моделирования, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, Спасская башня откроется 1 сентября, ее посещение будет платным. Оно будет организовано сеансами по 30 минут и группами по 15 человек. Продолжительность каждого сеанса будет составлять около часа.