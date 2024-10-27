На башне Сююмбике отреставрируют полумесяц и заменят покрытие кровли

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Башню Сююмбике в Казанском Кремле после противоаварийных работ ждут реставрационные, предполагающие в том числе обновление завершающего ее полумесяца. Это следует из документации на проведение работ по сохранению памятника, опубликованной на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В частности, окна должны быть заменены на новые с точным повторением формы и рисунка прежних, восстановленных в рамках предшествующей реставрации 1950-х годов, с восстановлением утраченных кубчатых решеток.

Входные двери со стороны южного и северного фасада башни заменят на новые деревянные с накладными коваными металлическими элементами. Венчающий башню полумесяц ждет расчистка и последующая покраска.

Покрытия парапетов, кровель ярусов, завершения башни, а также водосточные трубы, выполненные из оцинкованного зеленого железа, предполагается заменить на выполненные из кровельной меди. В свою очередь металлические изделия в виде ворот, герсы (решетки) и пояса подлежат расчистке и покраске.

В документе также отмечается, что лестницы, стены, фундамент и крыша башни Сююмбике находятся в ограниченно работоспособном состоянии.

Для облегчения доступа туристов в башню планируется усилить лестницы и сделать более удобным переход с одного ее яруса на другой.

В частности, в акте экспертизы сказано: «<...> попасть внутрь третьего яруса крайне неудобно. <...> Хочется также отметить высоту парапетной стенки, которая составляет 50 сантиметров, что является опасным для туристов».

По последним данным, отклонение башни Сююмбике составляет 193 сантиметра. После проведения укрепительных работ в 1989-1990-х годах дальнейшее отклонение было прекращено.

Противоаварийные работы на объекте в преддверии саммита БРИКС были ускорены, о чем сообщал «Татар-информ».