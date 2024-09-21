Около башни Сююмбике может появиться свой музей под стеклянным куполом

Ильнур Рахимов

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Пространство двора между башней Сююмбике и Музеем истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казанском Кремле может быть преобразовано в новую экспозиционную площадку под стеклянным куполом. О возможности реализации такого проекта в эксклюзивном интервью «Татар-информу» рассказал директор музея-заповедника Ильнур Рахимов.

«Есть интересная идея: в наших планах двор между башней Сююмбике и Музеем истории государственности остеклить – накрыть стеклянным куполом, создав таким образом дополнительное пространство для посещений. Там можно будет подробно рассказывать о башне Сююмбике, видя ее. Если не получится обеспечить доступ в саму башню, под этим куполом можно будет поговорить обо всех экспонатах, увидеть мультимедиа о башне. Теоретически можно было бы раскрыть и демонстрировать под стеклом законсервированную часть ханской мечети, фундамент которой находится под башней Сююмбике», – сообщил собеседник агентства.

Рахимов при этом подчеркнул, что прогнозы о посещении туристами самой башни Сююмбике даже после ее полной реставрации он делал бы с большой осторожностью.

«Большой объем работ там был сделан в конце 90-х. Забили около 90 свай – движение практически остановилось. Тем не менее сейчас нам надо эту работу продолжить. Наклон башни от оси в этом году регистрируется в пределах 2,08 и 2,083 метра. Критичными считаются 2,54 метра. Наша основная задача сейчас – завершить противоаварийные работы на этом объекте. В этом году при поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова завершили первый этап. Был проработан первый ярус башни. Он самый большой по площади, самый сложный, он больше всего страдал в последние годы», – пояснил Ильнур Рахимов.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По его словам, состояние башни ухудшалось не только с течением времени и из-за метеоусловий, но и вследствие излишнего внимания туристов. Многие, как рассказал Рахимов, из суеверий пытаются вложить в шов башни монетку или даже унести кусочек кладки.

«К вопросу посещения башни, я думаю, мы вернемся, когда завершим необходимые противоаварийные работы. Тогда станет понятно, каков потенциальный сценарий ее осмотра. Там ведь внутри очень сложно передвигаться. Если на первом ярусе более-менее площадь позволяет встать, выстроиться, то дальше с каждым ярусом все сложнее. Иногда просто приходится протискиваться. Нужно соблюдать технику безопасности, учитывать состояние деревянных конструкций внутри. В общем пока очень осторожный прогноз», – резюмировал Ильнур Рахимов.

Подробное интервью с директором музея-заповедника «Казанский Кремль» о подземелье, новых маршрутах по стенам крепости и каре для нерадивых туристов от царицы Сююмбике читайте здесь.