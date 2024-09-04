В преддверии саммита БРИКС ускорили противоаварийные работы в башне Сююмбике

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В Казани ведется подготовка около десяти объектов культурного наследия к саммиту стран БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года. Противоаварийные работы в башне Сююмбике ведут в ускоренном темпе, передает РБК.

«Сейчас идет сшивка трещин спиральными анкерами, усиление тела фундамента, заложена инъекционная гидроизоляция. Объектов много, но я думаю, что все успеем и сделаем», — рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В ходе первого этапа обновления башни будут проведены противоаварийные работы, в ходе второго — реставрация внутри и снаружи здания.

Гущин отметил, что продолжаются ремонт и реставрация 10 объектов культурного наследия. Работы завершены в Казанской Ратуше, Юнкерском училище в Казанском Кремле, доме Грачева на ул. Карла Маркса.