На автодороге М12 в Татарстане прошли первые учения по ликвидации последствий ДТП

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На трассе М12 «Восток» в Татарстане сегодня прошли первые учения по ликвидации последствий ДТП. Мероприятие провели на участке строящегося восьмого этапа автодороги – с 806 по 808 км, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«По сценарию, водитель легкого автомобиля при обгоне грузовика не рассчитал безопасную скорость. В результате произошло столкновение, грузовую машину занесло, и она полностью перекрыла проезжую часть в сторону Москвы. От удара произошел разлив топлива. Из-за ДТП на дороге начал образовываться затор, и водитель еще одного легкового авто, не смог избежать столкновения с впереди стоящей машиной», – рассказали в пресс-службе.

Во время учений прибывшие на место аварийные комиссары огородили участки ДТП и выставили аварийные знаки. Пожарные ликвидировали последствия возгорания. Дорожники демонтировали барьерное ограждение в месте аварии, а сотрудники ГИБДД организовали проезд по встречной полосе. Спасатели и медики оказали помощь всем условно пострадавшим и отправили их в больницу.

В учениях были задействованы 45 человек и 25 единиц техники. В мероприятии участвовали сотрудники госкомпании, МЧС, Госавтоинспекции, скорой помощи и подрядной организации по содержанию дороги.

Проведение учений на брифинге в Кабинете Министров РТ анонсировал заместитель председателя правления по эксплуатации госкомпании «Автодор» Геннадий Жилин, о чем сообщал «Татар-информ».

Напомним, в сентябре Президент Владимир Путин дал старт движению по трассе М12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. 15 ноября Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил движение по седьмому этапу трассы М12 в Татарстане. Уже в декабре движение пойдет по всей автомагистрали до Казани.