На трассе М12 в Татарстане заработала служба аварийных комиссаров

На автодороге М12 «Восток» в Татарстане начала работу служба аварийных комиссаров. Всего в республике будет работать шесть экипажей, а на всем протяжении скоростной трассы – 27. Об этом сообщил заместитель председателя правления по эксплуатации госкомпании «Автодор» Геннадий Жилин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На ваших дорогах нет аварийных комиссаров. У нас заключено оперативное соглашение с единым оператором на оказание услуг службы аварийных комиссаров, а также на строительство и последующую эксплуатацию автоматизированной системы управления дорожным движением», – рассказал спикер.

Аварийные комиссары оказывают водителям техническую и первую медицинскую помощь, помогают с дозаправкой, «прикрывают» неисправное транспортное средство, расставляют временные дорожные знаки, организуют эвакуацию, вызывают экстренные службы на место происшествия, контролируют состояние дорожной инфраструктуры и выявляют на ней дефекты.

«Стоящая на обочине машина – это потенциальная авария. Об этом сразу сообщается аварийному комиссару, он подъезжает, выставляет ограждение, сам становится сзади этой машины. И производит ее охрану, пока не подъедут необходимые службы», – пояснил Жилин.

Кроме того, постоянно курсируя по дороге, они также выявляют мусор, ямы, сбитое барьерное ограждение. «Они это фиксируют и передают в ситуационный центр», – отметил спикер.

Ситуационный центр службы аварийных комиссаров располагается на территории нижегородского филиала госкомпании «Автодор».

Ранее, 15 ноября, в Татарстане было запущено движение по седьмому этапу трассы М12, о чем сообщал «Татар-информ».