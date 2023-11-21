217 млрд рублей на дороги и безопасность: в Казани раскрыли новинки М12 и других проектов

Фарит Ханифов: «2023 год у нас сложился удачно, работали активно»

Фото: prav.tatarstan.ru

«В этом году объемы работ выполнены чуть больше, чем в прошлом»

В этом году в Татарстане дорожные работы выполнены более чем на 210 млрд рублей. Сюда входит ремонт, реконструкция и строительство федеральных и региональных автодорог, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабмине республики.

«2023 год у нас сложился удачно, работали активно. В этом году объемы работ выполнены чуть больше, чем в прошлом. Завершается строительство скоростной магистрали М12. В текущем году завершены работы по реконструкции участков автодороги М7. Мы также отработали обход Нижнекамска и Набережных Челнов.Так же на 26 млрд. рублей провели работы по реконструкции и ремонту федеральных дорог», – рассказал он.

По региональным программам освоены 81,1 млрд рублей, в том числе 24,3 млрд, выделены из федерального бюджета, и 1,3 млрд рублей – из бюджета муниципального дорожного фонда. Если «все сложится, как запланировали», то цифра по выполнению дорожных работ к концу этого года может достигнуть 217 млрд рублей, заключил Ханифов.

«В наших планах среди больших объектов – завершить строительство всех 145 км дороги Алексеевское – Альметьевск» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас посчитать сумму на следующий год достаточно сложно. Останутся крупные объекты – строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, реконструкция М7 до границы с Башкортостаном. Но в наших планах среди больших объектов – завершить строительство всех 145 км дороги Алексеевское – Альметьевск», – отметил он.

Строительство платной автодороги Алексеевское – Альметьевск в составе трассы Шали – Бавлы ведется по государственно-частному партнерству. На сегодня техническая готовность объекта составляет 63%.

«В этом году мы планируем провести сплошной проезд от первого, нулевого пикета, до 145 километра. На сегодня завершаются работы по мостовому переходу Шешма и еще двух участков на третьем этапе», – подчеркнул Ханифов.

Геннадий Жилин сообщил, что в декабре планируется открыть движение на оставшихся 241,2 км трассы М12 «Восток» Фото: prav.tatarstan.ru

На М12 будет служба аварийных комиссаров

Самый крупный проект, который реализуется в Татарстане, заключается в строительстве седьмого и восьмого этапов скоростной автомагистрали М12 «Восток». 15 ноября был открыт новый участок трассы от Шумерли до автодороги Р241 Казань – Буинск – Ульяновск. Он соединил Чувашию с Татарстаном.

Протяженность участка составляет 153,8 км, из которых 72 км проходят по Татарстану. В декабре этого года планируется открыть движение на оставшихся 241,2 км трассы, рассказал заместитель председателя правления по эксплуатации госкомпании «Автодор» Геннадий Жилин.

Для помощи водителям на М12 в Татарстане заработала служба аварийных комиссаров. Всего в республике будет работать шесть экипажей, а на всем протяжении скоростной трассы – 27.

Аварийные комиссары оказывают водителям техническую и первую медицинскую помощь, расставляют временные дорожные знаки, организуют эвакуацию и т.д. Фото: © unitoll.ru

«Стоящая на обочине машина – это потенциальная авария»

«На ваших дорогах нет аварийных комиссаров. У нас заключено оперативное соглашение с единым оператором на оказание таких услуг, а также на строительство и последующую эксплуатацию автоматизированной системы управления дорожным движением», – отметил спикер.

Аварийные комиссары оказывают водителям техническую и первую медицинскую помощь, помогают с дозаправкой, «прикрывают» неисправное транспортное средство, расставляют временные дорожные знаки, организуют эвакуацию, вызывают экстренные службы на место происшествия. А также контролируют состояние дорожной инфраструктуры и выявляют на ней дефекты.

«Стоящая на обочине машина – это потенциальная авария. Об этом сразу сообщается аварийному комиссару, он подъезжает, выставляет ограждение, сам становится сзади этой машины. И производит ее охрану, пока не подъедут необходимые службы», – пояснил Жилин.

Вся автомагистраль М12 полностью освещена, барьерные ограждения выполнены из металла Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не исключено, что поставим камеры фото и видеофиксации»

По сравнению с региональными дорогами на платных трассах аварий возникает в два раза меньше. Это касается и смертности в ДТП – цифра намного ниже, заверил Геннадий Жилин.

Для безопасности дорожного движения вся автомагистраль М12 полностью освещена, барьерные ограждения выполнены из металла даже там, где по нормам это не предусмотрено. Кроме того, для предупреждения ДТП предусмотрены специальные учения. Одно из них пройдет 23 ноября в Татарстане.

«Большое учение будет проводиться в конце ноября в Тверской области. Там будут задействованы вертолеты, все службы. Будет имитация ДТП. От того, как мы сможем сработать на этой дороге – зависят человеческие жизни. То же самое будет происходить на территории Татарстана. Учения проходят со службами ГИБДД, МЧС, медиками», – подчеркнул представитель госкомпании «Автодор».

Пока на М12 нет камер по фиксации превышения скорости, но они могут появиться в местах концентрации ДТП Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поставим камеры в точках повышенной аварийности, это вынужденная мера»

Пока на М12 нет камер по фиксации превышения скорости. Однако, по словам спикера, при необходимости они могут появиться в местах концентрации ДТП.

«В перспективе будем смотреть на аварийные участки – там, где постоянно происходят аварии. И не исключено, что в этих местах поставим камеры фото и видеофиксации, передвижные или стационарные. Но только в тех местах, где возникают очаги аварийности. Это вынужденная мера. Все это согласовывается с Правительством», – заметил он.

Госкомпанией также проведены конкурсные процедуры на заключение договоров по содержанию участка трассы в Татарстане. Победителем стало ООО «Волгадорстрой». Предприятие организовало три производственные базы, где будут находиться спецтехника и противогололедные материалы для обработки дороги зимой.

«Составлен ежедневный график выполнения работ. До декабря все базы будут полностью укомплектованы. На сегодня дорожная техника присутствует практически в полном объеме, она находится на этих участках. В ближайшее время машины будут поставлены. Сейчас уже есть 760 тонн технической соли. Все договоры заключены, 15 декабря будет стопроцентное обеспечение», – заключил Жилин.