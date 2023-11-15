Мишустин запустил движение по седьмому этапу трассы М12 в Татарстане

В Татарстане сегодня запустили движение по одному из двух участков скоростной трассы М12 «Восток». Старт открытию седьмого этапа автодороги по видеосвязи дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Церемония состоялась в рамках международного форума и выставки «Транспорт России», которые проходят в эти дни в Москве.

«Хочу поздравить всех с результатом. Это очень важно. Связывание страны дорогами у нас становится все лучше и лучше. Это замечают люди, об этом говорят. От Санкт-Петербурга до Владивостока — это наш план. И мы системно, методично к этому идем», — сказал глава Правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что все соответствующие поручения Президента России Владимира Путина выполняются и даже быстрее срока. «В частности, я знаю, что вы на восемь месяцев шли с опережением графика», — обратился он к строителям М12.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин добавил, что сегодня Татарстан — один из наиболее развитых промышленных регионов России.

«Во многом наши достижения обусловлены современной транспортной инфраструктурой. В силу географического положения с каждым годом в Татарстане существенно увеличиваются транзитные и внутренние грузопотоки», — отметил он.

По словам Песошина, в республике, несмотря на имеющиеся трудности и ограничения, реализуются крупные социально-значимые проекты, продолжается развитие и модернизация объектов дорожного хозяйства.

«Дорога М12 — самый масштабный проект в дорожном строительстве республики за последние десятилетия», — констатировал Премьер-министр РТ.

После церемонии открытия Песошин вручил дорожникам, участвующим в строительстве, благодарности Кабинета Министров РТ.

Седьмой этап был построен за рекордно короткие сроки — работы стартовали в апреле 2021-го и были завершены в ноябре этого года. На участке дороги возведено 35 искусственных сооружений, в том числе биопереход, экодук, 21 путепровод и 12 мостов.

Протяженность этого этапа в Татарстане составляет 72 км. Он начинается от границы республики с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань — Буинск — Ульяновск. Всего же сегодня ввели 153 км автомагистрали, которые приходятся на Татарстан и Чувашию.

Автомобильная дорога М12 «Восток» в республике пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность здесь составит 142 км.

Строительство трассы ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Уже в декабре этого года автомобилисты смогут доехать по ней до Казани, в 2024 году — до Екатеринбурга, а далее и до Тюмени.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства заявил, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности. «А в конечном итоге качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — заметил он.