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На 30% больше «зайцев»: тест бескондукторной оплаты в автобусах Казани провален
Эксперимент с бескондукторной оплатой проезда в автобусах Казани провалился и привел к росту убытков. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил директор МУП «ПАТП №2» Альберт Мухаметшин.
«Как минимум 30%, как у нас говорят, "зайцем" ездят, то есть не оплачивают свой проезд. Мы делали эксперимент, устанавливали бескондукторные системы на 34-й маршрут, которые едет от РКБ до Дербышек. Убыток вырос в 3 раза, вот результат бесконтрольной ситсемы оплаты», – сообщил Мухаметшин.
Ранее стало известно, что до ЖК «Весна» планируют запустить автобусный маршрут.
С понедельника, 8 июля, в Казани отменят два автобусных маршрута. Еще у 10 маршрутов изменятся схемы движения.
В июне несколько трамвайных маршрутов перешли на бескондукторную оплату. Пассажиры теперь могут оплатить проезд самостоятельно с помощью электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей. Оплату наличными можно произвести на электронной кассе у водителя.
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