В Казани прорабатывают новые автобусные маршруты

В Казани могут запустить новые автобусные маршруты – до Казанского зооботсада, до «Квартала юстиции» на ул. Х. Такташа и ЖК «Весна» в Советском районе города. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

«Могут быть открыты и новые маршруты. Сейчас мы прорабатываем открытие маршуртов до зоопарка, до „Квартала юстиции“ и ЖК „Весна“», — сказал докладчик.

Ранее стало известно, что с понедельника, 8 июля, в Казани отменят два автобусных маршрута и изменят схему 10.