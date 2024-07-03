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В Казани прорабатывают новые автобусные маршруты
В Казани могут запустить новые автобусные маршруты – до Казанского зооботсада, до «Квартала юстиции» на ул. Х. Такташа и ЖК «Весна» в Советском районе города. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.
«Могут быть открыты и новые маршруты. Сейчас мы прорабатываем открытие маршуртов до зоопарка, до „Квартала юстиции“ и ЖК „Весна“», — сказал докладчик.
Ранее стало известно, что с понедельника, 8 июля, в Казани отменят два автобусных маршрута и изменят схему 10.
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