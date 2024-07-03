news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 июля 2024 10:22

В Казани с понедельника отменят 2 автобусных маршрута и изменят схему 10

Скопировать ссылку

В Казани принято решение изменить схемы движения сразу 12 автобусных маршрутов. Нововведения запланированы с 8 июля.

«Принимаемые меры носят антикризисный характер, они направлены на отрасль, которая в последние годы испытывает финансовые трудности», — сказал на пресс-конференции «Татар-информа» председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

Изменения коснутся маршрутов 2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47, 25 и 49. Так, маршруты 25 и 49 отменяются, поскольку есть дублирующие маршруты.

Альтернативными вариантами для маршрута 25 станут 1, 43, 91. Вместо автобуса 49 жители смогут воспользоваться автобусами 34, 30, 36, 45.

Власти ожидают, что время ожидания транспорта сократится в среднем на 10-15 минут.

Коэффициент пересадочности при этом увеличится на одну десятую пункта — с 1,2 до 1,3 (если сейчас только каждая пятая поездка осуществляется с пересадкой, то после изменений будет каждая третья-четвертая).

#автобусы #изменение схемы движения общественного транспорта
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2