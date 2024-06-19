Трамвай №5 в Казани перейдет на бескондукторную систему со следующей недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Очередной трамвайный маршрут в столице Татарстана, №5, перейдет на бескондукторную систему оплаты проезда не сегодня, как предполагалось ранее, а на следующей неделе. Об этом информирует пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Дело в том, что на этом маршруте специалисты пока еще «проводят дополнительные отладки», пояснили на транспортном предприятии.

При этом троллейбусный маршрут №5 (20 вагонов), как и планировалось, перешел на бескондукторную систему с сегодняшнего дня. Еще 10 июня это произошло с трамвайным маршрутом №5а, о чем сообщал «Татар-информ».

Оплата теперь производиться пассажирами самостоятельно с помощью электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей. Оплату наличными можно произвести на электронной кассе у водителя.

Вместе с тем на линии будут усилена работа сотрудников контрольно-ревизионного отдела «Метроэлектротранса» (контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора).

«Прикладывайте проездной, даже если он безлимитный или социальный, при входе в транспорт в течение одной остановки и обязательно дождитесь галочки», — напомнили на предприятии.