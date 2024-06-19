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Трамвай №5 в Казани перейдет на бескондукторную систему со следующей недели
Очередной трамвайный маршрут в столице Татарстана, №5, перейдет на бескондукторную систему оплаты проезда не сегодня, как предполагалось ранее, а на следующей неделе. Об этом информирует пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Дело в том, что на этом маршруте специалисты пока еще «проводят дополнительные отладки», пояснили на транспортном предприятии.
При этом троллейбусный маршрут №5 (20 вагонов), как и планировалось, перешел на бескондукторную систему с сегодняшнего дня. Еще 10 июня это произошло с трамвайным маршрутом №5а, о чем сообщал «Татар-информ».
Оплата теперь производиться пассажирами самостоятельно с помощью электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей. Оплату наличными можно произвести на электронной кассе у водителя.
Вместе с тем на линии будут усилена работа сотрудников контрольно-ревизионного отдела «Метроэлектротранса» (контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора).
«Прикладывайте проездной, даже если он безлимитный или социальный, при входе в транспорт в течение одной остановки и обязательно дождитесь галочки», — напомнили на предприятии.
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