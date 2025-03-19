«Мысли ежедневно о том, чтобы вернуться»: Шарафиев о службе на СВО и гуманитарной миссии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Осенью 2022 года Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, отправился в Донбасс с гуманитарной миссией. В те месяцы он, как и многие другие волонтеры, привозил бойцам теплую одежду, продукты, лекарства, технику. Однако в какой-то момент он понял: помогать на расстоянии недостаточно. Нужно быть рядом, плечом к плечу с теми, кто сражается за страну. Так он принял решение подписать контракт и отправился в зону СВО уже не как волонтер, а как боец.

«Семья постепенно привыкла к тому, что я регулярно уезжаю в зону СВО, – рассказывает Шарафиев. – Конечно, я делился с ними своими эмоциями, впечатлениями. Жена однажды сказала: «У тебя горят глаза». Уже тогда она поняла, что рано или поздно я пойду на фронт».

Первый контракт истек в феврале 2023 года. Когда Шарафиев вернулся домой, многие решили, что миссия окончена. Родные, друзья, коллеги встречали его, расспрашивали о службе. Но он уже тогда знал: он лишь ненадолго в тылу. Подписав второй контракт, он снова отправился на передовую. Даже семье он не сразу рассказал о своем решении.

«Я подождал подходящего момента, а потом сказал: мне нужно вернуться, я должен быть там», – поделился воспоминаниями ветеран СВО.

На линии боевого соприкосновения он получил позывной Депутат. Изначально он выбрал себе имя Шакур – в честь своего предка, известного общественного деятеля из Кайбицкого района. Однако сослуживцы не могли запомнить необычное прозвище, а потому стали просто называть его Депутат. Так и прижилось.

«Все летит, все гремит, все взрывается... Для человека, не служившего в армии, первое столкновение с боем – это шок. Я пытался понять, кто стреляет, куда, зачем. Но со временем это стало частью повседневности», – вспоминает он.

Сначала подразделение, в котором служил Шарафиев, выполняло задачи в районе Авдеевки. Затем их перебросили на север Бахмута, позже – на южный фланг. Последняя крупная операция, в которой он участвовал, прошла в январе 2024 года: тогда наши бойцы вошли в Богдановку.

«Наши подразделения штурмовали населенный пункт, но несли потери. Чтобы поднять моральный дух, я поднял российский флаг над Богдановкой. Позже это село было полностью освобождено», – рассказал он.

Фото предоставлено Еленой Камаловой

На войне нет места иллюзиям. По словам Шарафиева, со временем приходит осознание: это не кино, не игра. Это реальность, где каждую минуту можно потерять боевого товарища.

«Когда погибают друзья, ты начинаешь понимать, насколько это все серьезно. Здесь нельзя расслабляться, нельзя допускать ошибок. Малейшая ошибка может стоить жизни», – размышляет он.

За проявленное мужество Эдуард Шарафиев был награжден Орденом Мужества, медалью «За храбрость» II степени, а также ведомственными наградами Министерства обороны и Республики Татарстан.

«Наш отряд понес потери, командир роты был убит. Подразделение оказалось без управления, а я находился на командном пункте неподалеку. Я добрался до наших бойцов, взял командование на себя и довел задачу до конца. За это получил орден Мужества», – отметил он.

Сегодня Шарафиев снова в Татарстане. Он вернулся к депутатской работе, но не оставил гуманитарную деятельность. Раз в месяц он выезжает на фронт с грузом помощи, встречается с бойцами.

«Думаю ежедневно о том, чтобы вернуться. Поддержать товарищей, завершить начатое. Эти поездки – как прививка, – говорит депутат. – Приезжаешь – и сразу накатывают эмоции, все вспоминаешь. Конечно, хочется вернуться туда, к боевым товарищам, помочь им».

Фото предоставлено Еленой Камаловой / на фото: Эдуард Шарафиев проводит Урок мужества

В Татарстане он проводит «Уроки мужества» для школьников, рассказывает о войне, патриотизме, долге перед Родиной. «Наши бойцы – герои. Я хочу, чтобы молодежь знала: их земляки сейчас там, на передовой, сражаются за мирное небо. И я верю: победа обязательно будет за нами», – убежден он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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