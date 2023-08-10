Мятежники в Нигере грозятся убить президента в случае интервенции

Мятежники в Нигере пригрозили убить президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Как указано в сообщении, предупреждение мятежники сделали исполняющей обязанности замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд.

Ранее МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер.

Напомним, 26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Позднее Базум призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в республике.