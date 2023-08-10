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Мятежники в Нигере грозятся убить президента в случае интервенции
Мятежники в Нигере пригрозили убить президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Как указано в сообщении, предупреждение мятежники сделали исполняющей обязанности замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд.
Ранее МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер.
Напомним, 26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Позднее Базум призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в республике.
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