«Мы знаем, ради чего стараемся»: актанышцы плетут маскировочные сети для военных

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

После завершения весенних садово-огородных работ пожилые жители Актанышского района не спешат отдыхать. Они собираются в спортивном комплексе «Батыр» не только ради физической активности, но и чтобы делать добрые дела. Их вклад в общественную жизнь стал по-настоящему значимым: ветераны клуба «Здоровье» помогают фронту, сплетая маскировочные сети для земляков, участвующих в спецоперации.

Под руководством ведущей клуба, активной общественницы Замфиры Хафизовой, пенсионеры освоили технику плетения сетей и всего за две недели сплели три маскировочные сети размером 12 на 7 метров. В работе им помогали не только единомышленники, но и волонтеры, соседи, друзья. Все сети передали в фонд «Мы вместе» молодежного центра «Яшьлек».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Работа кропотливая, требует терпения, но мы знаем, ради чего стараемся. Главное — поддержка нашим ребятам на передовой», — говорит Замфира Хафизова.

Особую роль в добровольческой деятельности района играют женщины-ветераны, многие из которых с 2023 года активно поддерживают фонд «Мы вместе». Зифа Камалетдинова, Разия Фардиева, Фандария Баймуллина, Хания Бахтигареева, Фана Мухаметова, Флорида Шаехова и другие не только плетут сети, но и помогают в упаковке медикаментов, сборе гуманитарной помощи и приготовлении сухих пайков — борща, щей, домашней лапши.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Перед отправкой маскировочных сетей ветераны сложили их в мешки и вложили теплые письма с пожеланиями. Их простые, но искренние слова стали напутствием бойцам: «Возвращайтесь с победой!».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.