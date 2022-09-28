«В Челнах особое отношение к военнослужащим»: мэр Автограда Наиль Магдеев о мобилизации

Ровно неделю назад в России была объявлена частичная мобилизация. О том, как она проходит в Набережных Челнах, о поддержке семей, выплатах мобилизованным и гуманитарной помощи Донбассу мэр Автограда Наиль Магдеев рассказал, находясь в редакции «Татар-информа» в рамках проекта «12 этаж».

Наиль Магдеев в рамках проекта «12 этаж» рассказал, как проходит мобилизация в Набережных Челнах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Челны мобилизуют 1200 человек

Мобилизация в Набережных Челнах, по словам мэра Наиля Магдеева, идет в штатном режиме. В первую очередь военкоматы города и призывная комиссия четко определили параметры призыва военнослужащих: порядка 1200 человек, из них более 90 офицеров. Возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, для младших офицеров – до 55 лет.

В минувшее воскресенье, 25 сентября, первая группа челнинских военнослужащих из 74 человек уже была отправлена в пункт сбора в Казанское танковое училище.

Мобилизация в Набережных Челнах, по словам мэра Автограда, идет в штатном режиме Фото: © Рафкат Бильданов, предоставлено пресс-службой г. Набережные Челны

Город поддержит семьи мобилизованных

«Каждому воину от Набережных Челнов была оказана материальная помощь из местного бюджета и резервного городского фонда. По 20 тысяч рублей мы выдали наличными на текущие расходы. Эта сумма обойдется нам в более чем 20 миллионов рублей», – отметил Наиль Магдеев.

Администрация города большое внимание уделила поддержке семей военнослужащих, отбывающих в зону СВО. Их дети-школьники будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Сегодня у нас бесплатным питанием обеспечены дети с 1 по 4 класс в соответствии с указом Президента РФ. Плюс к этому в Набережных Челнах бесплатно питаются в школах дети-инвалиды, дети из многодетных семей, а также дети сотрудников УМВД России по Набережным Челнам», – сообщил мэр Автограда.

Как добавил Наиль Магдеев, в скором времени администрация города примет решение по еще одной немаловажной поддержке семей военнослужащих: речь идет об оплате детского сада для тех детей, чьи отцы отправились в зону спецоперации. Администрация Челнов готова взять на себя эти расходы, деньги будут выделены из городского бюджета.

«Город не остался в стороне от нынешней ситуации. Мы не только морально поддерживаем наших воинов, но и материально. Для бюджета это будет определенная нагрузка, но мы эту нагрузку несем и будем нести, понимая, что поддержка семьям воинов в такой ситуации необходима», – добавил мэр города.

«В скором времени администрация города примет решение по поддержке семей военнослужащих: речь идет об оплате детского сада для тех детей, чьи отцы отправились в зону спецоперации» Фото: chelny-izvest.ru

КАМАЗ уже помогает мобилизованным работникам. Кто следующий?

Помимо действий местных властей некоторые предприятия также решили оказать материальную помощь мобилизованным. Самым ярким примером послужил челнинский КАМАЗ – руководство завода приняло решения о ежемесячной выплате мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей.

Как заявил Наиль Магдеев, сейчас администрация ведет диалог со многими предприятиями и учреждениями города об оказании материальной поддержке сотрудникам, отбывшим в зону СВО, и их семьям.

Глава Автограда полагает, что примеру КАМАЗа последуют многие предприятия и компании в Набережных Челнах.

«В городе особая атмосфера и особое отношение к военнослужащим – это чувствуется и по отправке, которая состоялась в воскресенье. Люди сопереживают, готовы оказывать помощь и поддержку», – поделился Наиль Магдеев.

Например, один из местных предпринимателей самостоятельно собрал 74 пакета с продовольствием и теплыми вещами для мобилизованных челнинцев. Подобные действия оказывают очень важную моральную поддержку для воинов, которым предстоит отправиться выполнять свой долг перед Родиной.

Пункт призывной комиссии был перенесен в ДК «КАМАЗ», так как здание военкомата не рассчитано на такое большое количество военнообязанных одновременно Фото: © Рафкат Бильданов, предоставлено пресс-службой г. Набережные Челны

Призывную комиссию перенесли в ДК «КАМАЗ»

В этот понедельник стало известно, что в Набережных Челнах пункт призывной комиссии был перенесен в ДК «КАМАЗ».

По признанию мэра города, это решение связано с тем, что здание военкомата не рассчитано на такое большое количество военнообязанных одновременно – некоторые из них, пока ждут своей очереди, могут оказаться на улице, под дождем и холодом. Поэтому и было решено перенести весь этот процесс в более подходящее здание.

«Там созданы все условия: тепло, есть большие помещения, куда можно прийти, дождаться своей очереди, сверить документы, встретиться с членами призывной комиссии, а также спокойно рассказать о своей семейной ситуации. Ведь не все ситуации могут быть отражены в учетной карточке военнослужащего», – сообщил Магдеев.

Призывная комиссия, подчеркнул мэр города, ведет индивидуальный диалог с каждым призывающимся по поводу его семейной ситуации, все это происходит в комфортных и спокойных условиях.

Наиль Магдеев отправился в действующую войсковую часть в Ростовскую область, чтобы лично передать собранный гуманитарный груз нашим военным Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева

«Жителям Донбасса порой элементарно хлеба не хватает»

Мэр Набережных Челнов напомнил, что около месяца назад в городе собрали более 110 тонн шефской помощи для наших военнослужащих и жителей тех городов и районов, где сейчас проходят боевые действия.

На этот шаг, по признанию самого Наиля Магдеева, его подвигла встреча с командующим войсками ЦВО генералом-полковником Александром Лапиным. Во время их беседы Лапин, участвующий в спецоперации с самого ее начала, рассказал о ситуации в гуще событий и о важности поддержки местного населения.

«Возвратившись в Набережные Челны, мы с коллегами приняли решение собрать продукты питания, теплые вещи для того, чтобы отправить именно туда», – поделился мэр Челнов.

Порядка 60 тонн от всего гуманитарного груза составила мука для хлебопечения, потому что жителям многих городов, где шли или еще идут боевые действия, «элементарно хлеба не хватает». После многочисленных обстрелов в некоторых подобных городах инфраструктура попросту разрушена, поэтому такого рода помощь сейчас крайне необходима.

Наиль Магдеев отправился в действующую войсковую часть в Ростовскую область, чтобы лично передать собранный гуманитарный груз нашим военным. Глава Челнов признается, что увидел и прочувствовал настроение военнослужащих: у всех, начиная от командующих и заканчивая рядовыми и сержантами, патриотичный боевой дух, нет никакой растерянности.

«Я думаю, что единство армии и народа заключается как раз вот в этом: помочь нашей армии в такое трудное время» Фото: © Рафкат Бильданов, предоставлено пресс-службой г. Набережные Челны

«Вспоминается лозунг – "Народ и армия едины". Я думаю, что единство армии и народа заключается как раз вот в этом: помочь нашей армии в такое трудное время. В первую очередь морально – они видят и чувствуют это. Знают, что о них помнят», – рассказал Магдеев.

Мэр Автограда рассказал так же, что в ближайшее время будет собрана еще одна колонна шефской помощи из Набережных Челнов.

Полный текст интервью с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в рамках проекта «12 этаж» можно будет прочитать на сайте «Татар-информа» уже в ближайшее время.

Фото на анонсе: chelny-izvest.ru