Военнообязанные Челнов будут проходить сверку и собеседование в ДК «КАМАЗ»

Призывная комиссия в Набережных Челнах будет проводиться в ДК «КАМАЗ», так как здание военкомата не может вместить большое количество военнообязанных. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Военнообязанные Набережных Челнов, прибывающие по повестке в военный комиссариат, должны пройти сверку документов, собеседование в теплых условиях. Ожидание не должно происходить на улице в связи с погодными условиями. К сожалению, существующее здание не приспособлено для большого количество приема граждан, поэтому первичный прием военнообязанных будет проводиться в ДК „КАМАЗа“ со всеми комфортными условиями», — отметил мэр.

Призывная комиссия будет работать в повседневном режиме под руководством исполкома и его главы Фарида Салахова. Также есть вопросы, связанные с информированием граждан по вопросам частичной мобилизации, поэтому открыта горячая линия, напомнил градоначальник.

«Все должно быть организовано четко, чтобы требования, которые определены Президентом нашей страны, выполнялись», — подчеркнул он.

Наиль Магдеев напомнил, что 24 сентября состоялась первая отправка, в Казань в пункты сбора убыли 74 военнообязанных. Всего же мобилизации подлежат 1,2 тыс. военнообязанных челнинцев, в том числе около 90 офицеров. В целом, количество военнообязанных граждан в Челнах составляет более 90 тыс. человек. Следующая отправка состоится 29 и 30 сентября.