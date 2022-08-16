Мэр Челнов передал гуманитарную помощь военным в Ростовской области

Фото: Telegram-канал Наиля Магдеева

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал собранную в городе гуманитарную помощь российским военным, дислоцированным в Ростовской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я нахожусь в Ростовской области, в одной из войсковых частей Вооруженных сил нашей страны. Эта часть принимает участие в специальной военной операции. Все автомобили с грузом в 110 тонн доехали до указанного пункта», — проинформировал подписчиков глава Автограда.

Фото: Telegram-канал Наиля Магдеева

Магдеев уточнил, что не только передал собранную в Челнах помощь военнослужащим, но и встретился с ними, высказав слова поддержки. «Военные поблагодарили нас за помощь», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сбором помощи в Набережных Челнах занимались представители исполкома и городского Совета.

Фото: Telegram-канал Наиля Магдеева

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля, о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили решение о ее начале и стали ужесточать санкции против России.