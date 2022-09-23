КАМАЗ дополнительно будет выплачивать мобилизованным работникам по 50 тыс. рублей в месяц

КАМАЗ поддержит мобилизованных граждан, являющихся работниками компании, и их семьи, сообщила пресс-служба предприятия.

«В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники КАМАЗа получат ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места», – отмечается в информации.

Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу в рамках Указа Президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 года.

«Это инициатива руководства компании “КАМАЗ”. У сотрудников, которые будут призваны, есть семьи, у кого-то ипотечные кредиты, чтобы их поддержать и было принято такое решение. На предприятии также рассмотрят возможность оказания дополнительных мер поддержки сотрудникам и их семьям», – сообщил «Татар-информу» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.