«Мы сделаем всё для этого!»: боец СВО из Челнов пожелал мирного неба над головой

Участник специальной военной операции с позывном Фергана из Набережных Челнов поздравил горожан с наступившим Новым годом.

«Уважаемые мои земляки, челнинцы, родные мои, семья, родители, администрация города — все те, кто меня знает! От лица бойцов, которые находятся здесь на передовой и от себя лично, поздравляю с наступившим Новым годом», — сказал боец.

«Желаю всех благ, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Мы сделаем всё для этого! Победа будет за нами!» — убежден военный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что военнослужащий с позывным Фергана из Набережных Челнов подписал контракт на военную службу в ноябре 2023 года. Боей отметил, что уже давно задумывался пойти в зону проведения СВО, оценивал свои возможности. Подробнее его историю читайте здесь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.