«Враг отходит, теряет хватку»: боец СВО из Челнов рассказал о ситуации на передовой

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Фергана находится в очередном краткосрочном отпуске в Набережных Челнах. Он решил навестить главу администрации Комсомольского района Ленара Ахметзянова, сказать «спасибо» за рации. Их бойцы до сих пор используют.

На лице участника СВО широкая улыбка. По словам бойца, он счастлив и рад, что смог увидеться со своей семьей. Кстати, мужчина сделал им сюрприз, ведь ранее не сообщал о своем приезде.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Взял супруге букет роз. Это был уже вечер, солнце село. Постучался в окошко. И просто к окну преподнес цветы. Супруга увидела их, но не поняла, что происходит. В этот момент я просто букет цветов убираю, и она видит меня. И прям слышно было, как она кричала: „Дети, дети, папа приехал!“. Я думал, младший меня не узнает. Но в этот раз он обнял, крепко схватил, узнал сразу», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Также военнослужащий поведал о том, какая обстановка на передовой. По словам мужчины, настрой у всех боевой, все уверены в Победе.

«Сейчас враг сам отходит. Он теряет хватку, то ли боится, моральный дух у них вроде упал. Сейчас у нас в основном работает арта, ну артиллерия, танки, и в основном работаем птичками. Стрелковые бои бывают. Это отдельные случаи — захват блиндажа», — говорит Фергана.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Пока бойцы на передовой, волонтеры и активисты, представители власти поддерживают военнослужащих и их семьи.

«Каждый, кто к нам обращается, будь это скважину пробурить, где-то дрова привести, на концерт сводить, в дельфинарий свозить — мы никому не отказываем. Где-то точечно помогаем по определенным нуждам, жизненные ситуации у всех разные есть. А где-то проводим районные мероприятия либо общегородские», — рассказал глава администрации Комсомольского района.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как говорит Ленар Ахметзянов, помогать военнослужащим и их семьям — это их прямая обязанность. Скоро боец с позывным Фергана снова отправится за ленточку, но он уверен, что, если его семье понадобится поддержка, все помогут.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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