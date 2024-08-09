Уроженец из Узбекистана на СВО: «На передовой все становятся братьями»

Военнослужащий с позывным Фергана из Набережных Челнов подписал контракт на военную службу в ноябре прошлого года. По его словам, пойти в зону проведения СВО думал давно, оценивал свои возможности.

«Кто-то же должен пойти. Если не я, то кто? Решил сделать свой вклад в защиту своей семьи, Республики Татарстан, города Набережные Челны. Ну и России, в целом. Теперь мною гордятся. Отец постоянно звонит, говорит, гордится мною. Жена тоже считает меня героем. Дети думают, что я — будущий победитель. Ты — наш герой, говорят. Два старших сына в школе полиции в „Калкане“. Третий сын, ему два годика. Думаю, он тоже посвятит себя силовым структурам», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец получил такой позывной, потому что он родом с города Фергана из Узбекистана.

«Я родился там, прожил долгое время. Потом так получилось, что по семейным обстоятельствам супруга (тогда еще девушка моя была) переехала сюда, в город Набережные Челны. Ну и я приехал сюда за любовью в 2005 году, так и остался. Поэтому Фергана — это родной город. И мой позывной. Также есть сослуживцы с позывными Кама, Альметьевск. С Татарстана очень много ребят», — поделился боец.

«Настрой у всех боевой — это однозначно. Все там братья. Когда я прибыл туда, никого не знал, но выходя на передовую, все сразу становятся братьями, привыкаешь друг к другу. Но опять же, когда привыкаешь, очень тяжело терять своих близких, друзей, братьев. И, кроме них, ближе там никого нет», — говорит Фергана.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Там главное не теряться, быть уверенным. Всему, чему обучили, нужно все это в голове держать, быть серьезным к своей службе, — добавляет он. — Обучали нас жестко, уверенно. Серьезные инструктора там, с большим опытом. Ну и периодически, когда выезжаем с передовой, нас всегда отправляют на полигон, чтобы не теряли хватку, навыки — с этим у нас все в порядке».

Рядом с бойцами живут четыре кошки и две собаки. Не раз животные спасали жизни сослуживцев.

«На одной позиции кошка была. Эта кошка, я не знаю, откуда она взялась, просто пришла. Сослуживец услышал мяуканье кошки, вышел с этого блиндажа. И в это время был прилет в этот блиндаж. Ему просто спасло это жизнь», — рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военным-отпускникам в Челнах вручили радиостанции фирмы «Тут». Они бойцам очень нужны для связи. Они имеют шифровку передачи голосовых данных и их невозможно прослушать противнику.

Рации удалось приобрести благодаря челнинскому предпринимателю. Он профинансировал покупку.

«Мы буквально за три дня заказали и нам привезли эти рации в количестве 6 штук. Сумма небольшая, она оказалась приемлемой. Здесь даже дело не в сумме, мы хотим, чтобы наши бойцы не нуждались ни в чем: ни в продуктах питания, ни в технике. Хотим какую-то тоже посильную помощь оказать для того, чтобы приблизить Победу. Ну и бойцам всем огромная благодарность от имени мэра города Наиля Магдеева, от меня лично за то, что они ежедневно защищают нашу территориальную целостность, нашу независимость, сражаются за нашу Родину. Они делают все для того, чтобы Победа все ближе и ближе становилась с каждым днем», — отметил глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.