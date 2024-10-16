Боец СВО из Татарстана: Мы привыкли жить и поддерживать друг друга

Рамис Бадриев из села Ташкичу Арского района 25 августа 2022 года заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции. За это время он дважды приезжал в краткосрочный отпуск: через полтора года и еще через десять месяцев.

«Уже тогда, в 2022 году, я предполагал, что мобилизация состоится. Если уйду я, может, не призовут детей, подумал я. И принял такое решение», — говорит он.

Недавно Рамис во время краткосрочного отпуска вместе с супругой и детьми принял участие в мероприятии «Давайте ценить жизнь». На встречу пришли учителя, ученики, жители села. Встреча прошла в форме вопросов и ответов, состоялся концерт.

«Приехал всего на две недели. Мы его сразу загрузили работой. То это сделай, то другое – все хочется успеть. Наверное, поэтому он хочет уехать обратно», — пошутила супруга бойца Айгуль.

«Нет, домашние хлопоты мне лишь в радость, — ответил Рамис. — Но там меня ждут мои товарищи, с которыми за два года мы уже успели породниться. Мы привыкли жить и поддерживать друг друга во всем».

Сам Рамис оказался немногословным. Он поделился, что после школы освоил профессию каменщика-сварщика, служил в армии. Был на Кавказе, в Чечне. После возвращения работал в Арске, мастер на все руки.

«Он спортсмен. И в школе, и в училище, и в армии участвовал в соревнованиях, занимал места, получал грамоты. И сейчас ходит в спорткомплекс. Как волейболиста его всегда приглашают на соревнования», — говорит Айгуль.

Они познакомились на свадьбе. Встречались недолго, в 2010 году поженились. Двух сыновей Айгуль принял как родных. В Ташкичу был участок родственников, там построили дом. Родился сын Ришат.

«Старшему сыну 26 лет. Он женился на девушке из Высокогорского района. Пока Рамис был в зоне СВО, родилась внучка Зарина. Второму сыну 21 год, а общему сыну Ришату — 12 лет. Учится в 6 классе Ташкичинской школы, — продолжила Айгуль. — Все трое очень любят отца. Старшие даже взяли его фамилию, стали Бадриевыми. Вот уже 15 лет живем душа в душу. Только ситуация в стране ненадолго разлучила нас. У нас лишь одно желание, чтобы Рамис был жив и здоров. Он нам очень нужен».

В зоне СВО Рамис дважды был ранен, лежал в госпитале. Вылечившись, снова отправился к боевым товарищам, на самую линию боевого столкновения. «Две недели на передовой, потом выходим. Потом снова в бой. Мы вернемся с победой», — уверен он.

Боец также выразил огромную благодарность односельчанам, руководству, всем жителям района за оказываемую помощь. «Не только от себя, но и от всех ребят, с которыми мы служим», — сказал солдат.

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