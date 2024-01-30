«Мы обрели здесь вторую родину» — свидетели блокады Ленинграда вернулись в Казань

Фото: © Венера Алиева

Сегодня утром в Казань вернулись проживающие в Татарстане жители блокадного Ленинграда, которые неделю назад отправились на отдых и оздоровление в петербургский социально-оздоровительный центр — пансионат «Заря».

Фото: © «Татар-информ»

С 22 по 29 января пансионат посетили представители Казанской городской общественной организации «Ветераны Великой Отечественной войны — жители блокадного города-героя Ленинграда». Участниками 29-го по счету съезда блокадников стали Розалия Гуревич, Галина Клецко, Эльвира Турентинова и Людмила Хитрина, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также Альберт Комяков, председатель казанской общественной организации.

«За организованную поездку нашей небольшой группы на родину, в Ленинград, на празднование годовщины освобождения очень благодарны. Нас прекрасно встретили! Были уже не первый раз благодаря руководству нашей республики. Большое спасибо от всех нас. Мы обрели здесь вторую родину и очень гордимся, что живем в нашей столице, ведь Казань — город трудовой доблести!» — поделился впечатлениями Альберт Комяков.

Фото: © «Татар-информ»

На вокзале в Казани блокадников встретили заместитель министра труда и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин и отряд юнармейцев.

«Наши ветераны посетили торжественные мероприятия, музеи, участвовали в возложении цветов в Санкт- Петербурге. У них были и отдых, и оздоровление. Стоит отметить, что на сегодняшний день в нашей республике проживают 87 ветеранов-блокадников, 55 из них в Казани. В этом году им вручаются медали в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Также будут подарены продуктовые наборы от Раиса Татарстана Рустама Минниханова», — пояснил замминистра.

Фото: © «Татар-информ»

Вместе с тем чиновник констатировал, что с каждым годом становится всё сложнее отправлять делегации в большом составе на дальнее расстояние, потому что ветераны находится уже в преклонном возрасте. Поэтому руководство республики планирует проводить больше мероприятий, посвященных блокаде, на территории Казани.

Поездка была организована в рамках участия в работе XXIX съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Ранее на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов упомянул «воспитательную роль» подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда. Президент РФ Владимир Путин на днях заявил, что ни один город не проходил через такие жестокие испытания.