«Мы должны быть там»: контрактники из трех регионов отправились на СВО из Нурлата

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

У военкомата Нурлата состоялась отправка военнослужащих по контракту. Будущие бойцы, отправившиеся на СВО, – жители Свердловской области, Удмуртии и Пермского края.

Для оформления всех необходимых документов им хватило и одного дня. Как признаются контрактники, именно это и стало одним из поводов для заключения контракта с Министерством обороны РФ именно в Нурлате.

Данил родом из Красноуфимска Свердловской области. О своем решении близким рассказал лишь перед самым отъездом.

«Этой осенью я должен был призваться на срочную службу, но вместо нее решил подписать контракт. Думаю, сейчас наша помощь и поддержка на СВО важнее, сейчас мы должны быть там. Информацию о наборе по контракту в Татарстане узнал в соцсетях, оставил заявку, представители Нурлатского военкомата быстро связались со мной. О своем решении близким рассказал лишь перед самым отъездом. Чтобы заранее не переживали, а то начались бы отговоры, а я отступать от своего решения не намерен», — заявил Данил.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Чувство патриотизма и долга перед Отечеством стали предопределяющими в выборе еще одного жителя Свердловской области.

«Мой родной брат тоже контрактник, сейчас находится дома в отпуске по ранению. Дело брата решил продолжить я. Оставив благополучную мирную жизнь, стабильный заработок, с желанием подписал контракт. Над страной, а значит, над всеми нами нависла угроза, мы должны защищать ее», — поделился 42-летний боец Иван.

В том, что в Татарстане живут гостеприимные и всегда готовые помочь люди, контрактники убедились лично. За то короткое время, что они были в Нурлате, успели пообщаться и с руководством района, и с местными волонтерами.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Нас удивило, что в таком небольшом городке такой мощный тыл. Нам нурлатские ребята рассказали о своих гуманитарных поездках. Хозяюшки показали, в каких объемах готовят еду к отправке за ленточку для солдат, швеи шьют необходимую одежду. Нурлат по праву может гордиться своими людьми», — отметили контрактники.

Слова напутствия им адресовали глава района Дамир Ишкинеев и военный комиссар района Загир Абдуллин. Каждому солдату вручили набор с сухим пайком.

«Вы совершаете мужественный шаг, отправляясь на специальную военную операцию. Вы наши герои. Благодаря таким, как вы, мы живем под мирным небом, спасибо вам», — обратился глава района.

С начала месяца в зону проведения спецоперации из Нурлата отправились более 10 человек. Как говорят контрактники, здесь им предложили не только хорошие условия службы, немаловажной составляющей стали и денежные выплаты, которые предлагают в Татарстане, в том числе и в муниципалитетах.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру